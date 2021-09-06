Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine... - Haberler
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