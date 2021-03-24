Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim bütçesini 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim bütçesini 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardık"

24.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:23

Son dakika haberleri... Salondaki katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu.

Salondaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. (8)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Milli Eğitim bütçesini 2002'de 7,5 milyar lira seviyesinden aldık, 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardık."

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli Eğitim bütçesini 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardık'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli Eğitim bütçesini 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardık'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli Eğitim bütçesini 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardık'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli Eğitim bütçesini 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Guy Ritchie Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Fatih Terim Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim bütçesini 2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya çıkardık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 13:24:46. #1.16#
title