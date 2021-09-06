Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz,...
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz,...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz,...
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz, izleyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz, izleyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sırası gelmiş tüm vatandaşlarımı, en başta da eğitim camiamızı ve velilerimizi aşılarını olmaya davet ediyorum.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sırası gelmiş tüm vatandaşlarımı, en başta da eğitim camiamızı ve velilerimizi aşılarını olmaya davet ediyorum."
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına önemli...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birçok ülkenin kitlesel aşılamada ciddi sorunlarla karşılaştığını göz önüne aldığımızda bu tablo ülkemiz adına önemli...

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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz,... - Haberler
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