Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz,...
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz, izleyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığında kurduğumuz dijital altyapı ile okullarımızdaki süreçleri, hastalığın seyrini yakından izliyoruz, izleyeceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük