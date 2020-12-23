Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik terbiyesizliği, saldırıyı hoş göremeyiz"
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik terbiyesizliği, saldırıyı hoş göremeyiz"

23.12.2020 13:52 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:59

Son dakika haberi... AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

AK Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve milletvekilleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (5)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi geriye değil ileriye doğru götürecek her hizmetin başımızın üzerinde yeri vardır. Ama milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik terbiyesizliği, saldırıyı da hoş göremeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "17-25 darbe girişimini hukuk kılıfına sokmaya çalışanın da, 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyenin de gerisinde aynı silüet, aynı zihniyet vardır."

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik terbiyesizliği, saldırıyı hoş göremeyiz'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik terbiyesizliği, saldırıyı hoş göremeyiz'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik terbiyesizliği, saldırıyı hoş göremeyiz'
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimizin değerlerine, tarihine, kültürüne yönelik terbiyesizliği, saldırıyı hoş göremeyiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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