Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milleti aldatabileceklerini sananların foyası kısa sürede ortaya...
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu.
15.08.2020 17:47 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuştu. (2)
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Kaynak: AA