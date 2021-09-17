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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin programına başladı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Kar - Haberler | Politika

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin programına başladı Bir dizi toplantı ve açılış yapmak üzere üzere Mersin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katılmak üzere Atatürk Kültür Merkezi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin programına başladı

MERSİN - Bir dizi toplantı ve açılış yapmak üzere üzere Mersin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katılmak üzere Atatürk Kültür Merkezi'ne geldi.

Dün akşam saatlerinde havayolu ile Adana'ya oradan karayoluyla Mersin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentteki ilk toplantısına katılmak üzere Atatürk Kültür Merkezine geldi. Vatandaşlar tarafından karşılanan Erdoğan, el sallayarak, vatandaşları selamladı.

Erdoğan, buradaki programın ardından Toroslar'da cami açılışına katılacak.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin programına başladı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin programına başladı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin programına başladı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin programına başladı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin programına başladı
İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Kar - Son Dakika Haberleri
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