Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkez Bankası) Rezerv miktarımız Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak.
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkez Bankası) Rezerv miktarımız Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkez Bankası) Rezerv miktarımız Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak. Fazlası olacak, azı olmayacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu