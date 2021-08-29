Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkez Bankası) Rezerv miktarımız Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak.
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkez Bankası) Rezerv miktarımız Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Merkez Bankası) Rezerv miktarımız Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak.
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkez Bankası) Rezerv miktarımız Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkez Bankası) Rezerv miktarımız Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak. Fazlası olacak, azı olmayacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Merkez Bankası) Rezerv miktarımız Allah nasip ederse yıl sonu itibarıyla 115 milyar doları yakalayacak. - Haberler
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