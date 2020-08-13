Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü.
13.08.2020 15:59 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:44
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını ifade etti. Görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar da değerlendirildi.
ANKARA, -
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Kaynak: DHA