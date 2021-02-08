Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.