Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.
08.02.2021 20:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:10
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun