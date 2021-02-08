Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.

08.02.2021 20:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 20:10
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüşmesinde, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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