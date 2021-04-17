Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için düzenlenen anma töreninin ardından merhum Başbakan Adnan Menderes ve merhum TFF Başkanı Hasan Doğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için düzenlenen anma töreninin ardından merhum Başbakan Adnan Menderes ve merhum TFF Başkanı Hasan Doğan'ın mezarlarını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 28. ölüm yılı nedeniyle Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da düzenlenen anma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki törenin ardından hemen karşısında bulunan merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını da ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise 2008 yılında hayatını kaybeden merhum Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan'ın da burada bulunan mezarını ziyaret etti.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CANER SÖNMEZ

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