Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in mezarını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için düzenlenen anma töreninin ardından merhum Başbakan Adnan Menderes ve merhum TFF Başkanı Hasan Doğan'ın mezarlarını ziyaret etti.