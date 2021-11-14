Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurları tehdit edenlerle güçlü Türkiye inşa edilemez. Milletimiz bunların kapasitesini çok iyi biliyor.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurları tehdit edenlerle güçlü Türkiye inşa edilemez. Milletimiz bunların kapasitesini çok iyi biliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurları tehdit edenlerle güçlü Türkiye inşa edilemez. Milletimiz bunların kapasitesini çok iyi biliyor. Memurlarımızın tüm taleplerini daima dikkate aldık. Geriye dönüp baktığımızda hiç de azımsanmayacak adımlar attık." - İSTANBUL
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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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