Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurları tehdit edenlerle güçlü Türkiye inşa edilemez. Milletimiz bunların kapasitesini çok iyi biliyor. - Haberler
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurları tehdit edenlerle güçlü Türkiye inşa edilemez. Milletimiz bunların kapasitesini çok iyi biliyor.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurları tehdit edenlerle güçlü Türkiye inşa edilemez. Milletimiz bunların kapasitesini çok iyi biliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Memurları tehdit edenlerle güçlü Türkiye inşa edilemez. Milletimiz bunların kapasitesini çok iyi biliyor. Memurlarımızın tüm taleplerini daima dikkate aldık. Geriye dönüp baktığımızda hiç de azımsanmayacak adımlar attık." - İSTANBUL

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