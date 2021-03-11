Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmet Akif'e 'mahalle kahvesi hatibi' diyerek tahkir edenler, zamanla unutulup giderken, milletimiz milli şairini baş tacı...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmet Akif'e 'mahalle kahvesi hatibi' diyerek tahkir edenler, zamanla unutulup giderken, milletimiz milli şairini baş tacı...

11.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:02
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmet Akif'e 'mahalle kahvesi hatibi' diyerek tahkir edenler, zamanla unutulup giderken, milletimiz milli şairini baş tacı etmiş, vefatından sonra da onu daima hürmetle, minnetle hatırlamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmet Akif'e 'mahalle kahvesi hatibi' diyerek tahkir edenler, zamanla unutulup giderken, milletimiz milli şairini baş tacı etmiş, vefatından sonra da onu daima hürmetle, minnetle hatırlamıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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