Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmet Akif'e 'mahalle kahvesi hatibi' diyerek tahkir edenler, zamanla unutulup giderken, milletimiz milli şairini baş tacı...

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmet Akif'e 'mahalle kahvesi hatibi' diyerek tahkir edenler, zamanla unutulup giderken, milletimiz milli şairini baş tacı etmiş, vefatından sonra da onu daima hürmetle, minnetle hatırlamıştır.