Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmet Akif'e 'mahalle kahvesi hatibi' diyerek tahkir edenler, zamanla unutulup giderken, milletimiz milli şairini baş tacı...
11.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:02
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmet Akif'e 'mahalle kahvesi hatibi' diyerek tahkir edenler, zamanla unutulup giderken, milletimiz milli şairini baş tacı etmiş, vefatından sonra da onu daima hürmetle, minnetle hatırlamıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mehmet Akif'e 'mahalle kahvesi hatibi' diyerek tahkir edenler, zamanla unutulup giderken, milletimiz milli şairini baş tacı etmiş, vefatından sonra da onu daima hürmetle, minnetle hatırlamıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul