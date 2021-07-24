Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri...

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun."