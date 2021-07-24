Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri...
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolü olan Ayasofya'nın dirilişi bir kez daha hayırlı olsun. Bizlere bu günleri gösteren Rabbimize hamdolsun."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan