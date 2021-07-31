Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris) Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris) Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris) Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan