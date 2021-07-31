Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris) Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev...
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris) Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris) Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris) Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris) Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev yapmaktadır."

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris) Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris) Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris) Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmaris) Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu ve teknolojisini yenileyememiş olmasıdır"

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmaris) Yangında hava araçlarının yanında 80 arazöz, 35 tanker, 31 iş makinesi, 176 hizmet aracı, 1400 personel görev... - Haberler
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