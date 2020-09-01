Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti

Son dakika gündem haberi... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti
01.09.2020 14:46 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:50

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Saat 14.08'de başlayan kabul basına kapalı gerçekleşti.

 

ANKARA, -


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Kaynak: DHA

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