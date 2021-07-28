Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Manavgat'taki yangın) Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek...

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Manavgat'taki yangın) Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır.