Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Makroekonomik politikalardan yapısal reformlara kadar pek çok adımı atarak enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte... - Haberler
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makroekonomik politikalardan yapısal reformlara kadar pek çok adımı atarak enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte...

AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makroekonomik politikalardan yapısal reformlara kadar pek çok adımı atarak enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makroekonomik politikalardan yapısal reformlara kadar pek çok adımı atarak enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız."

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Giderek daha dengesiz ve sert hale gelen meteorolojik hadiselere karşı kapsamlı bir erken uyarı sistemi kuracağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek daha dengesiz ve sert hale gelen meteorolojik hadiselere karşı kapsamlı bir erken uyarı sistemi kuracağız."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Paris İklim Anlaşmasını Meclis'in takdirine sunma kararımız, başlattığımız Yeşil Kalkınma Devrimi'nin de ilk müjdesidir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paris İklim Anlaşmasını Meclis'in takdirine sunma kararımız, başlattığımız Yeşil Kalkınma Devrimi'nin de ilk müjdesidir."

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86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?
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