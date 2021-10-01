Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makroekonomik politikalardan yapısal reformlara kadar pek çok adımı atarak enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte...
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makroekonomik politikalardan yapısal reformlara kadar pek çok adımı atarak enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Makroekonomik politikalardan yapısal reformlara kadar pek çok adımı atarak enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız."
AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Giderek daha dengesiz ve sert hale gelen meteorolojik hadiselere karşı kapsamlı bir erken uyarı sistemi kuracağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Paris İklim Anlaşmasını Meclis'in takdirine sunma kararımız, başlattığımız Yeşil Kalkınma Devrimi'nin de ilk müjdesidir."
86 yaşında hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk kimdir?