Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macron ile görüşme) Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak."

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macron ile görüşme) Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak.