Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macron ile görüşme) Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak."
Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macron ile görüşme) Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macron ile görüşme) Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel