Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macron ile görüşme) Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak."
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macron ile görüşme) Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak."

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Macron ile görüşme) Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak.'
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macron ile görüşme) Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macron ile görüşme) Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Macron ile görüşme) Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak." - Haberler
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