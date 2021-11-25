Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi - Haberler
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

AA - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Maarif Vakfı, sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil, aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Maarif Vakfı, sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu tahribatın giderilmesinde değil, aynı zamanda bulunduğu ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol oynuyor." dedi.

Erdoğan, İstanbul'da, Türkiye Maarif Vakfı'nca düzenlenen İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

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AA - Son Dakika Haberleri

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