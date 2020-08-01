Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı (2)
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı (2)

Son dakika haberleri: LİDERLERLE GÖRÜŞMESİNİ SÜRDÜRDÜCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle bayramlaştı (2)
01.08.2020 21:17 | Son Güncelleme: 01.08.2020 23:54

LİDERLERLE GÖRÜŞMESİNİ SÜRDÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Pakistan Başbakanı İmran Han, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı. 


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Kaynak: DHA

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