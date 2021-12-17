Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile bir araya geldi
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile bir araya geldi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye- Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Görüşme basın kapalı olarak gerçekleştirildi.