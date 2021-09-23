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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanını kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanını kabul etti

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Mohammed Yunis El Menfi'li kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Mohammed Yunis El Menfi'li kabul etti.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Mohammed Yunis El Menfi ile Türkevi'nde görüştü.

Görüşmede, konuk heyetinin yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu. - NEW YORK

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanını kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi.

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile bir araya geldi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi
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