Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe onuruna akşam yemeği verdi
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe onuruna akşam yemeği verdi

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başbakanı Dibeybe onuruna akşam yemeği verdi

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe onuruna akşam yemeği verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe onuruna akşam yemeği verdi.

Erdoğan ve Dibeybe'nin huzurunda iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar ve ortak basın açıklamasının ardından yemeğe geçildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı yemekte, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile iki ülke heyetleri de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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