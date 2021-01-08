Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir."

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir.