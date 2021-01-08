Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir."
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir."

08.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:56
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Lafa geldiğinde 'demokrasinin beşiği' diye ifade edilen Amerika'daki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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