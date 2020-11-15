Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs...
15.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:46
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanını Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap