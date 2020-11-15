Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız."
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız."

15.11.2020 18:33 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:36
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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