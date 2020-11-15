Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız."

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız."