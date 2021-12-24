Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL mevduatı) Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani...
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL mevduatı) Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani vatandaşın kaybı olmayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL mevduatı) Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani vatandaşın kaybı olmayacak."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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