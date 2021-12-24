Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL mevduatı) Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL mevduatı) Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL mevduatı) Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani vatandaşın kaybı olmayacak.

Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL mevduatı) Vatandaş şu anda iki garantiye sahip. Bir, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, iki, Hazine. Yani vatandaşın kaybı olmayacak."

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kur konusunda manipülatif söylemler) Bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır.

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur konusunda manipülatif söylemler) Bunları yapanlar hakkında kanuni yollara başvurulacaktır.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kur korumalı TL mevduat hesabı) İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kur korumalı TL mevduat hesabı) İstikrarın sağlanması adına yeni geliştirilen bu aracın Anayasa'ya aykırılık teşkil etmesi...

AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title