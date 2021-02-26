Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekan sayımızı, 858'den 4 bin 139'a çıkarırken, etkinlik sayımızı 34 binden...
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekan sayımızı, 858'den 4 bin 139'a çıkarırken, etkinlik sayımızı 34 binden...

26.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:06
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekan sayımızı, 858'den 4 bin 139'a çıkarırken, etkinlik sayımızı 34 binden 110 bine yaklaştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekan sayımızı, 858'den 4 bin 139'a çıkarırken, etkinlik sayımızı 34 binden 110 bine yaklaştırdık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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