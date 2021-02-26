Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekan sayımızı, 858'den 4 bin 139'a çıkarırken, etkinlik sayımızı 34 binden...
26.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:06
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekan sayımızı, 858'den 4 bin 139'a çıkarırken, etkinlik sayımızı 34 binden 110 bine yaklaştırdık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kültür sanat faaliyetlerinin gerçekleştirildiği mekan sayımızı, 858'den 4 bin 139'a çıkarırken, etkinlik sayımızı 34 binden 110 bine yaklaştırdık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel