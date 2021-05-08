Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz"
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz"
Kaynak: Anadolu Ajansı