Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz"
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz"

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına çok sert tepki: İsrail terör devletidir
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa saldırısına çok sert tepki: İsrail terör devletidir

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