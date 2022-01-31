Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti...
AA, Selma Kasap - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz."
AA / Selma Kasap - Güncel