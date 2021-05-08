Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz...

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum.