Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz...
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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz...

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19 salgını) Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz...
Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19 salgını) Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu

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