Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi...
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi...

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kovid-19'la mücadele) Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi... - Haberler
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