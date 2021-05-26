Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi...
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19'la mücadele) Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun