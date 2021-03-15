Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Kimi illerimizdeki nispi vaka yükselişlerine rağmen, bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına...
15.03.2021 20:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:07
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Kimi illerimizdeki nispi vaka yükselişlerine rağmen, bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Kimi illerimizdeki nispi vaka yükselişlerine rağmen, bu artışın hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe sayılarına sınırlı şekilde yansımasını da sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım