Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız."
28.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:40
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap