Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız."

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız."