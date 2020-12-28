Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız."
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız."

28.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:40
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) İnşallah en kısa sürede kendi üretimimiz olan birden fazla aşıyı milletimizin hizmetine sunmakta kararlıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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