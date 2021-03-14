Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız.."
14.03.2021 15:29 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:32
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız.."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız.."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çiğdem Münibe Alyanak