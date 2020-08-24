Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Düğün, cenaze, taziye ve tatil gibi toplu etkinlikler, virüsün...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Düğün, cenaze, taziye ve tatil gibi toplu etkinlikler, virüsün yayılma alanları haline dönüştü.
24.08.2020 20:19 | Son Güncelleme: 24.08.2020 20:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Düğün, cenaze, taziye ve tatil gibi toplu etkinlikler, virüsün yayılma alanları haline dönüştü."
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Kaynak: AA