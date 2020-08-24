Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Düğün, cenaze, taziye ve tatil gibi toplu etkinlikler, virüsün... Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Düğün, cenaze, taziye ve tatil gibi toplu etkinlikler, virüsün yayılma alanları haline dönüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid-19) Düğün, cenaze, taziye ve tatil gibi toplu etkinlikler, virüsün yayılma alanları haline dönüştü." Kaynak: AA