Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kosova'nın NATO üyeliği) Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız." - Haberler

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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kosova'nın NATO üyeliği) Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız."

AA, Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kosova'nın NATO üyeliği) Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Kosova'nın NATO üyeliği) Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Kosova, Güncel, Haberler

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