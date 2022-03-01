Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kosova'nın NATO üyeliği) Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız."
AA, Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kosova'nın NATO üyeliği) Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Kosova'nın NATO üyeliği) Kosova'yı tanıma noktasında adımlarımızı atarız, NATO'nun bir üyesi olarak da Kosova'yı tanırız."
AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel