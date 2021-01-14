Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı oldu (3)
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı oldu (3)

14.01.2021 19:25 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:29
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı oldu (3)

Bir son dakika haberine göre '3 MİLYONUN ARKASINDAN 30 MİLYON DAHA GELİYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede aşı olurken yaptığı açıklamada hayırlı olmasını dileyerek şöyle dedi: "Bu kampanyayla birlikte süratle inşallah bir taraftan aşılarımız gelsin, bir taraftan da tüm hastanelerimizdeki aşı odalarında bunu...

'3 MİLYONUN ARKASINDAN 30 MİLYON DAHA GELİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede aşı olurken yaptığı açıklamada hayırlı olmasını dileyerek şöyle dedi: "Bu kampanyayla birlikte süratle inşallah bir taraftan aşılarımız gelsin, bir taraftan da tüm hastanelerimizdeki aşı odalarında bunu süratle yaygınlaştırarak bitirelim. Bir de tabii maalesef olumsuz kampanya sürdürenler var. Ama ben inanıyorum ki aklı selim sahibi olan milletim bunlara hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. ve bilimin, irfanın ışığında benim milletim özellikle şu koronavirüs belasının olduğu dönemde aşıyla bunlara en güzel cevabını verecektir. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde milletimi sağlıklı bir geleceğe kavuştursun diyorum. Biz de devlet olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız, ne imkan varsa seferber etmiş durumdayız. İnşallah bu 3 milyonun arkasından zaten bir 30 milyon daha geliyor. Çin'den gelen aşıları 50 milyona tamamlayacağız. ve böylece ihtiyacımız neyse bu ihtiyacı süratle gidermek suretiyle de bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunların hiç birinde zorunlu bir adım yoktur hepsi gönüllülük esasına dayalıdır. ve Bilim Kurulumuzun da yapmış olduğu çalışmalar ışığında bu sürdürülmektedir. Tüm sağlık elamanlarımıza teşekkür ediyorum." 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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