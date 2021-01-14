Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşısı oldu (2)

'AŞIYI YAPTIRACAĞIM DEMİŞTİM, YAPTIRDIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs aşısı olduktan sonra çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle Ankara Şehir Hastanemiz olarak hakikaten tüm personeli ile başhekimi ile doktorları ile hemşireleri ile burada büyük bir mücadeleyi bu koronavirüs sürecinde sürdürdüler. Aşılarımız gelir gelmez bakanımız, 'ilk aşıyı ben yaptıracağım' dedi ve dün ilk aşıyı, Bilim Kurulu üyeleri ile yaptırdı. Ben de, 'aşıyı yaptıracağım' demiştim, ben de Merkez Karar'daki milletvekili arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım bu aşıyı yaptırdık, yaptırıyoruz" dedi.

SİYASİ LİDERLERE AŞI ÇAĞRISIErdoğan, siyasi liderlere de çağrıda bulunarak, "Benim şöyle bir istirhamım var; başta siyasi liderler olmak üzere, bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenen aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse isabetli olacağını düşünüyorum. Bilim Kurulunun belirlediği bir takvim var, bunlar da zaten bu sürecin içinde. İlk etapta gelen aşı miktarı belli, yaklaşık 25-30 milyon doz aşı daha gelecek. Bu süreç dün itibarı ile başladı, yoğun bir şekilde devam ediyor, devam edecek. Ben bu süreçte ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum, hastanede yataklarında hasta olarak yatanlara şifalar diliyorum. Bütün sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans nedeniyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu gayretin karşılığı ne bizler nezdinde ne de Rabbimin nezdinde karşılıksız kalmayacaktır" diye konuştu.'İKİNCİ DOZU 28 GÜN SONRA YAPTIRACAĞIM'Erdoğan, ikinci doz aşıyı 28 gün sonra yaptıracağını belirterek, "5 dakika aşı, 15 dakika da istirahat, ondan sonra da serbest kalıyor. Böyle bir sürecin içindeyiz. 25-30 milyon doz aşı Çin'den gelecek. Almanya ile olan irtibatlarımız var, bunun yanında bizim kendi çalışmalarımız var. Onlar da Mayıs civarında devreye girecek. İkinci dozu 28 gün sonra yaptıracağım" ifadesini kullandı. BAKAN KOCA: KURTULMANIN TEK YOLU AŞISağlık Bakanı Fahrettin Koca da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Büyük sıkıntılar yaşadık, kaybettiklerimiz oldu. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldiğinde mutlak aşı olması gerektiğine inanıyorum. Altını özellikle çizmek istiyorum; bu salgından kurtulmanın tek yolunun aşı olduğunu söylemek istiyorum. Sistemden canlı olarak ne kadar aşı yapıldığını göstermiş olduk. Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapmış olan ve canlı gösterebilmiş bir ülke var mı bilmiyorum. İller bazında gerektiğinde anlık yapılabilen aşıları da göstermek istiyoruz. Bu noktada özellikle aşı sırası gelenlerin ihmal etmeden yaptırması son derece önemli; çünkü biz belli gruplar şeklinde sırayı belirlemiş olduk. O nedenle vatandaşımız sırası geldiğinde aşıyı mutlak yaptırma noktasında hassasiyet göstermeli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı