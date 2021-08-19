Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye...
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca