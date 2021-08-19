Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye...
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye...
Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hande İlbeyi Canca

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz."

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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye... - Haberler
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