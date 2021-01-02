Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor"

02.01.2021 14:02 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:07

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden videokonferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden videokonferans yöntemiyle katıldı.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor'
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

Son Dakika Haberleri

Bursa'da uyuşturucu ticaretine 4 tutuklamaSon dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin ihtiyacı olan hem mevcut eksiklerimizi giderecek hem de gelecekteki ihtiyaçlarımızı...Esenyurt'ta çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandıErdoğan: "Ülkemizin yükselişinin önünü içeride terör örgütleriyle dışarıda baskı ve yaptırım tehditleriyle kesemeyenler, proje kişilikler ve...Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel siyasi ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi hak ettiği yere çıkarmak için hep birlikte çok...Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedeflerimize daha kolayca ulaşabileceğimiz bir iklim oluşturmakta kararlıyız."Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı esir alan salgın şartlarına rağmen geride bıraktığımız 2020 yılında da hizmet siyasetinden zerre taviz vermedik."Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Salgınla mücadele) Milletimizin sağlığıyla beraber işini, aşını, geleceğini korumak için devletimizin imkanlarını seferber...Aldattığı eşine basılınca sevgilisini camdan kaçırdı! O anlar saniye saniye kameradaDünya üzerinde 9 milyon 946 bin kişi koronavirüs aşısı yaptırdıSon Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendilerYerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enis Arıkan Bülent Ersoy Yılmaz Erdoğan Cengiz Kurtoğlu
Spor Metin Oktay Fatih Terim Güven Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Çocuk Bursa Yılbaşı Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 14:07:06. #1.15#
title