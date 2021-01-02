Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kömürhan Köprüsü, kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyor"
02.01.2021 14:02 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:07
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden videokonferans yöntemiyle katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden videokonferans yöntemiyle katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı