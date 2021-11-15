Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü, milletimizin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğümüz Kıbrıs Türkü'nün bu iftihar gününü en içten dileklerimle tebrik ediyorum."
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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