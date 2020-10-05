Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 3,5 milyon çalışanımıza bugüne kadar 20...

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 3,5 milyon çalışanımıza bugüne kadar 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır.