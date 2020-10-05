Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 3,5 milyon çalışanımıza bugüne kadar 20...
05.10.2020 19:31 | Son Güncelleme: 05.10.2020 19:34
Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 3,5 milyon çalışanımıza bugüne kadar 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 3,5 milyon çalışanımıza bugüne kadar 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun