Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 3,5 milyon çalışanımıza bugüne kadar 20...
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 3,5 milyon çalışanımıza bugüne kadar 20...

05.10.2020 19:31 | Son Güncelleme: 05.10.2020 19:34
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 3,5 milyon çalışanımıza bugüne kadar 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan 3,5 milyon çalışanımıza bugüne kadar 20 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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