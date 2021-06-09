Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi
Son dakika politika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülke marşlarının okunmasının ardından Caparov, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Liderler, daha sonra heyetlerinde bulunan bakanları tek tek tanıttı. Türk heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamlama sırasında Caparov'a eşlik ederken şemsiye de tuttu. İki lider, tören kıtasını yoğun yağmur nedeniyle şemsiye altında selamladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç