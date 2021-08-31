Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı
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Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın Bağımsızlık gününü kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın Bağımsızlık gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz." 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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