Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı
Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın Bağımsızlık gününü kutladı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın Bağımsızlık gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:
- İstanbul
"Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz."
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı