Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Bağımsızlık Günü'nü kutladı

Son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın Bağımsızlık gününü kutladı.

"Dost ve kardeş ülke Kırgızistan'ın 31 Ağustos Bağımsızlık Günü'nü tebrik ediyor, Türk Milleti adına Kırgızistanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Kırgızistan'ın istikrar, refah ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı