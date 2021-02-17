Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler karşısında baş eğmeyiz"
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Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler karşısında baş eğmeyiz"

17.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:38

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için, milletimizle birlikte yürütüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörün başını ezene, bu ülkede terör sorununu kökten çözene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu cennet vatanı canımız pahasına FETÖ'cü hainlere de PKK'lı katillere de DEAŞ'lı canilere de teslim etmedik, etmeyiz."

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler karşısında baş eğmeyiz'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler karşısında baş eğmeyiz'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler karşısında baş eğmeyiz'
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler karşısında baş eğmeyiz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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