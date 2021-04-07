Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu, sen ne zaman doğru konuşacaksın"
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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu, sen ne zaman doğru konuşacaksın"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (8)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl 99 bin 588 esnafımızın terkin yaptığını, yani işini terk ettiğini söyledi. Hakikati ifade ediyor mu? Hayır. Çünkü aynı dönemde 365 bin 533 esnaf tescil yaptırmış, yani işe başlama bildiriminde bulunmuştur. Kılıçdaroğlu, sen ne zaman doğru konuşacaksın."

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu, sen ne zaman doğru konuşacaksın'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu, sen ne zaman doğru konuşacaksın'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu, sen ne zaman doğru konuşacaksın'
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu, sen ne zaman doğru konuşacaksın'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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