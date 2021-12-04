Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki meselesi bizi ilgilendirmez ama milletimizin değerlerine saldırır, ülkemizin çıkarlarına...
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki meselesi bizi ilgilendirmez ama milletimizin değerlerine saldırır, ülkemizin çıkarlarına zarar verirse karşısında bizi bulur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki meselesi bizi ilgilendirmez ama milletimizin değerlerine saldırır, ülkemizin çıkarlarına zarar verirse karşısında bizi bulur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretenin ve istihdam sağlayanın daima yanında olacağız. Düşük faizle yanında olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz artık kendimize yetiyoruz. Merkez Bankasının rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 126 milyar dolara çıktı. Nereden nereye."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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