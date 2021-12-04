Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki meselesi bizi ilgilendirmez ama milletimizin değerlerine saldırır, ülkemizin çıkarlarına... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki meselesi bizi ilgilendirmez ama milletimizin değerlerine saldırır, ülkemizin çıkarlarına...

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki meselesi bizi ilgilendirmez ama milletimizin değerlerine saldırır, ülkemizin çıkarlarına zarar verirse karşısında bizi bulur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki meselesi bizi ilgilendirmez ama milletimizin değerlerine saldırır, ülkemizin çıkarlarına zarar verirse karşısında bizi bulur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok da uzun olmayan bir sürede inşallah tüm bu fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üretenin ve istihdam sağlayanın daima yanında olacağız. Düşük faizle yanında olacağız.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üretenin ve istihdam sağlayanın daima yanında olacağız. Düşük faizle yanında olacağız."

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biz artık kendimize yetiyoruz. Merkez Bankasının rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 126 milyar dolara çıktı. Nereden nereye.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz artık kendimize yetiyoruz. Merkez Bankasının rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 126 milyar dolara çıktı. Nereden nereye."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title