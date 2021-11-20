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Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekti ve 4 milyon 460 bin TL'den vazgeçti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekti ve 4 milyon 460 bin TL'den vazgeçti

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekti ve 4 milyon 460 bin TL'lik tazminat tutarından vazgeçmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 17 davayı geri çekti ve 4 milyon 460 bin TL'lik tazminat tutarından vazgeçmiş oldu.

Tazminat taleplerinin 10 bin TL ve 1 milyon TL arasında değişen davaların içeri ise Kılıçdaroğlu'nun 2011-2016 yılları arasında mitinglerde ve toplantılarda yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli söylemler konu edilmişti.

Miktar bakımından en yüksek tutarlı 1'er milyon TL'den 3 ayrı davanın konuları ise Rehyanlı'daki patlama ve Uludere'deki saldırıların ardından hayatını kaybeden vatandaşların sorumlusu olarak Kılıçdaroğlu tarafından Erdoğan'ın gösterilmesiydi. Benzer bir diğer davada ise Erdoğan'ı terör örgütü elemanı yetiştirerek Suriye'ye gönderme suçlamaları oldu.

'ERDOĞAN 15 TEMMUZ'DAN SONRA 17 DAVADAN FERAGAT ETTİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çağrısını işaret ederek yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'na karşı açıp kazandığı davaları geri çektiğini fakat Kılıçdaroğlu'nun bu konuda bir kıymet bilmediğine değindi. Erdoğan tarafından mahkemeye sunulan feragat dilekçesinde bir kereye mahsus şahsına yapılan her türlü saygısızlığı affettiğini vurguladı.

(Engin Yağcı - Hülya Keklik/ İHA)

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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