Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz."
Son dakika 3. sayfa haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs Türkü'nün Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı